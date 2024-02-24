“Miktar daha da artabilir”

Serap ŞAHİN

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde “Sahte diploma” meselesi ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, sahtekârlık iddiaları ile mahkemeye çıkarılan üniversitenin direktörü ve küçük hissedarlarından Serdal Gündüz ve üniversitenin Uluslararası Ofis Direktörü Amir Shakerifard mahkemeye çıkarıldı, 6 gün ek tutukluluk alındı.

Amir Shakerifard’ın söz konusu üniversiteye öğrenci kaydı sahteleyerek 2 Milyon Dolar zarara uğrattığı iddia edilirken, Serdal Gündüz’ün ise “sahtekârlık ve dolandırıcılıkla” gelir elde ettiğini iddia etti.

Polis, “Sahtekârlık ve dolandırıcılık” niyetiyle elde edilen gelirin toplamda 126 bin 250 TL, 56 bin 986 Sterlin ve 156 bin 346 Euro olduğu, miktarın daha da artabileceğini kaydetti.

Öte yandan Aluser Trading LTD adına söz konusu üniversiteye 5 adet sahte fatura düzenleyen aliminyum şirketinin sahibi Serdal Kuru da mahkemeye çıkarıldı, 3 gün ek tutukluluk alındı.

“Sahte fatura ile 48 bin 810 Euro temin etti”

Polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde Uluslararası Ofis Direktörü olan Amir Shakerifard’ın komisyon karşılığı üniversitelere yabancı öğrenci bulan bir şirket adına “Sahte fatura” düzenlediğini belirtti. Shakerifard’ın çalıştığı üniversiteye yabancı öğrenci kaydettirmiş gibi sahte faturayı üniversite muhasebesine teslim ederek, 48 bin 810 Euro temin ettiğine dikkat çekti.

Zanlının 2022-2023 yılları arasında yabancı uyruklu şahısları bahse konu üniversiteye kaydını yaptırarak, öğrenci statüsünde Kıbrıs’ın kuzeyine gelmesini sağladığını, daha sonra okul kayıtlarını silerek “İnsan kaçakçılığı” suçuna da olanak sağladığını kaydetti.

Okula kayıt yaptırıp daha sonra sildiği işlemlerin toplamda 604, şahısların ise 456 olduğuna işaret eden polis, okula kayıt yaptıran öğrencilerin üniversitenin hesaplarına para yatırmadığını, kaydı yapılan öğrencilerden birinin de üniversitenin hesabına para yatırmadan okuldan mezun olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.

Sahte kayıt ile üniversitenin toplamda 2 Milyon Dolar zarara uğratıldığının öğrenildiğini belirten polis,

Kaydı silinen 456 öğrencinin kimlik bilgilerine ulaşıldığını ve yurt içinde olanların ifadelerinin alınacağını söyledi.

“126 bin 250 TL okul hesabına değil, başka hesaba yatırıldı”

Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 16-17 Kasım 2022 tarihleri arasında Serdal Gündüz’ün bilgisi dâhilinde üniversitede öğrenci olan bir şahsın, okula yatırması gereken 126 bin 250 TL’nin okulun hesabı dışında Türkiye’de bir bankada, kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen bir hesaba yatırılmasının sağlandığını da söyledi.

“Serdal Gündüz’ün talimatı ile birçok kişiye sahte diploma hazırlandı”

Bahse konu üniversitenin direktörü ve küçük hissedarlarından olan zanlı Serdal Gündüz’ün

talimatı ile birçok kişi adına sahte diploma hazırlandığını kaydeden polis, hazırlanan sahte diplomalar ile ilgili sahtekârlıkla para temin edildiğine yönelik geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, Serdal Gündüz’ün bazı üniversite çalışanlarına kendisiyle ilgili mail ve whatsapp yazışmalarını polis soruşturması başlamadan hemen önce sildirdiğinin de tespit edildiğini söyledi.

Gündüz’ün evinde yapılan aramada, çok sayıda fatura ve 10 bin Dolar emare olarak alındı

Polis, Gündüz’ün Güzelyurt’taki evinde yapılan aramada bir beyaz eşya şirketi tarafından üniversite adına yazılmış 12 adet fatura bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının faturalarla ilgili sorgusunda Gündüz’ün , “Üniversite benimdir, tüm harcamalarımı okul adına yaparım” cevabını verdiğini belirtti. Polis, zanlı Serdal Gündüz’ün Karaoğlanoğlu’nda bulunan ikinci ikametgâhında yapılan aramada ise, bir diş kliniğine ait hiç kullanılmamış 4 blok fatura ve 5 blok tahsilât makbuzu, tuvalet kısmında üzerinde hangi bankadan çekildiğini gösteren bandrollü bir şekilde 10 bin Dolar bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının sorgusunda; fatura ve makbuzların açtığı diş kliniğine ait olduğunu, 10 bin Dolar için de önce maaşı olduğunu söylediğini sonrasında ise avukata vereceği para olduğunu söylediğini kaydetti.

“Açtığı diş kliniğine 7 bin 250 Euro’luk cihaz alarak okul adına faturalandırdı”

Zanlı Serdal Gündüz’ün Girne’de bulunan ve yarı hissedarı olduğu diş kliniğinde de arama yapıldığını, 2018 yılında 3 bin Euro’ya okul tarafından satın alınan diş ünitesinin Gündüz’ün ortağı olduğu kliniğe monte edildiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis, Gündüz’ün ortağı olduğu diş kliniğine 7 bin 250 Euro’luk bir cihaz alındığını ve bu cihazı da yine okul adına faturalandırarak, ödemesinin de okul tarafından yapıldığının tespit edildiğini belirtti, söz konusu cihazların emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığının yüksek olduğunu belirterek 6 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti

Mahkeme talebi onayladı.

“Miktar daha da artabilir”

“Sahtekârlık ve dolandırıcılık” niyetiyle elde edilen gelirin toplamda 126 bin 250 TL, 56 bin 986 Sterlin ve 156 bin 346 Euro olduğu, miktarın daha da artabileceğini belirten polis, üniversite direktörü Serdal Gündüz’ün, kız arkadaşına 48 bin Sterlin karşılığında Range Rover marka Jeep aldığını da söyledi.

Alüminyumcu da üniversiteye 5 adet fatura sahteledi

Öte yandan Aluser Trading LTD adına söz konusu üniversiteye 5 adet sahte fatura düzenleyen aliminyum şirketinin sahibi Serdal Kuru da mahkemeye çıkarıldı, 3 gün ek tutukluluk alındı.

Polis, soruşturması kapsamında 3 gün önce tutuklanan Serdal Kuru’nun, Alayköy’de faaliyet gösteren alüminyum şirketinden üniversiteye, karşılığında mal ve hizmet temin etmediği halde 5 adet sahte fatura yazdığını belirtti. Polis söz konusu alüminyum şirketinin üniversiteye daha önce gerçekte hizmet verdiğini söyledi.

Mesele ile ilgili 8 ifade alındığını ve 5 kişinin daha ifadesinin alınacağını belirten polis, zanlının telefonunun emare olarak alındığını kaydetti. Polis zanlı aleyhinde 3 gün tutukluk talep etti mahkemeye talebi onayladı.

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