“Dürüst, sahte faturalarla 926 bin 286 TL temin etti, rakam artacak”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) “sahte diploma soruşturması” olarak anılan sürecin, bir “para aklama” soruşturmasına döndüğü ortaya çıktı…

Mali Polis, “Sahte Banka Ödemesi Düzenlenmesi Tahrik Etme”, “Suç Gelirini Aklama”, “Şirket Direktörleri Tarafından Yapılan Hırsızlık”, “Müstehdem Tarafından Sirkat”, “Sahte Belge Düzenleme”, “Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme”, “Sahtekarlıkla Para Temini ve Benzeri” suçları üzerine genişlettiği soruşturma kapsamında, KSTÜ’nün Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, UBP’li eski bakan Kemal Dürüst’ü tutuklayarak mahkemeye çıkarttı.

Polis, Kemal Dürüst’ün “Sahtekarlık ve dolandırmak” kastı ile ilk tespitlere göre 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL’yi temin ettiğini açıkladı.

Mahkemede konuşan polisin “sahtekarlıkla temin edilen para miktarının artacağı aşikardır” sözleri, olayın vahametini adeta gözler önüne serdi.

Sahte faturalar ve yüz binlerce liranın konuşulduğu mahkemede, Dürüst tarafından kullanılan faturalardan bazılarının kızı ve oğluna ait HAOS Hayvancılık ve Zirai LTD adına olması, soruşturmanın farklı boyutlarda ilerleyeceğine işaret ediyor…

Polis, Dürüst’ün “suç ortakları” olup olmadığının araştırılacağını açıkladı…

Kemal Dürüst’ün, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede neler anlatıldı?

Mahkemede, soruşturmanın detaylarını aktaran polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) tarafından mal ve hizmet alımı olmamasına rağmen üniversite tarafından ödemesi yapılan sahte faturalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Alayköy’de faaliyet gösteren ALUSER Trading LTD. isimli şirketin çalıştırıcısının 20 Şubat tarihinde tutuklandığını anımsattı.

Polis, ALUSER Trading LTD. isimli şirketin çalıştırıcısının cep telefonunda bulunan internet bankacılığının incelendiğini ve KSTÜ tarafından 23 Ocak 2024 tarihinde şirketin hesabına 77 bin TL gönderildiğini, bu paranın 60 bin TL’sinin ise 24 Ocak 2024 tarihinde zanlı Kemal Dürüst’ün hesabına sevk edildiğinin tespit edildiğini anlattı.

Şimdilik tespit edilen rakam 1 milyon TL’ye yakın

Polis, soruşturma kapsamında KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olan zanlı Kemal Dürüst’ün “Sahtekarlık ve dolandırmak” kastı ile ilk tespitlere göre 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL’yi temin ettiğini aktardı.

Kızı ve oğluna ait şirket de gündemde

Yine yürütülen soruşturma neticesinde 19 adet sahte faturanın 3 adetinin, Kemal Dürüst’ün kızı ve oğluna ait HAOS Hayvancılık ve Zirai LTD’e ait olduğunu aktaran polis, söz konusu şirketin, üniversiteye hiçbir hizmet vermeden düzenlenen 34 adet sahte fatura ile 165 bin TL’yi sahtekarlıkla temin ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında Kemal Dürüst’ün Perşembe günü tutuklandığını aktaran polis, zanlının cep telefonu, evindeki çok sayıda evrak ve aracında bulunan ALUSER isimli şirkete ait teklif formu ve şirket adına yazılmış 2 adet çek yapığı fotokopisinin emare olarak alındığını aktardı.

Polis: “Sahtekarlıkla temin edilen para miktarının artacağı aşikar”

Polis, “sahtekarlıkla temin edilen para miktarının artacağının aşikar” olduğunu söyledi.

Kemal Dürüst’ün suç ortaklarının olup olmadığının araştırılacağını belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Kemal Dürüst’ün 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.