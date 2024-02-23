“4 yılık bölümü 2 yılda tamamladı, diplomasını barem artışı için onaya sundu”

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında, “Sahte Belge Düzenlemesini tahrik etme ve Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan Çalışma Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluluk alındı.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlı Meray Dürüst’ün, “Sahte Belge Düzenlemesini tahrik etme ve Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarından methaldar olduğunu kaydetti.

6 Şubat tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan şikâyet doğrultusunda soruşturmanın başladığını söyledi.

Zanlının 25 Eylül 2019 tarihinde söz konusu okulda Psikoloji Bölümü’ne kayıt olduğunu, 4 yıllık bölüme sadece 2 yıl giderek derslere ve sınavlara girdiğini söyledi.

Zanlının 6 Temmuz tarihinde barem içi artış almak için diplomasını Çalışma Bakanlığı’na gönderdiğini belirten polis, Personel Dairesi’nin onay vermediğini ve mevcut bareminden dolayı artış almadığını söyledi.

Okulun portalında inceleme yapıldığını ve zanlının daha önce kaldığı derslerden daha sonra geçtiğinin görüldüğünü mahkemeye aktaran polis, zanlının yapılan sorguda yaz okuluna giderek dersleri geçtiğini söylediğini belirtti.

Soruşturmayla ilgili toplam 9 ifade alındığını aktaran polis, tahkikatın devam ettiğini belirtti, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.