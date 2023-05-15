Meteoroloji'den toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından Çarşamba gece yarısına kadar Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede etkili olacağını duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından Çarşamba gece yarısına kadar Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin yoğun olmamakla birlikte bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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