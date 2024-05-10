Meteoroloji Dairesi: “Rüzgar şiddetini artırıyor…. Fırtınamsı rüzgar bekleniyor”

Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırarak fırtınamsı şeklinde eseceği uyarısında bulundu.

Daire'den yapılan açıklamada, kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgarın, 12.00-22.00 saatleri arasında 7 kuvvetinde ve fırtınamsı şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.