Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Meteoroloji Dairesi: “Rüzgar şiddetini artırıyor…. Fırtınamsı rüzgar bekleniyor”
Meteoroloji Dairesi: “Rüzgar şiddetini artırıyor…. Fırtınamsı rüzgar bekleniyor”

Meteoroloji Dairesi: “Rüzgar şiddetini artırıyor…. Fırtınamsı rüzgar bekleniyor”

Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırarak fırtınamsı  şeklinde eseceği uyarısında bulundu.

A+A-

Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırarak fırtınamsı  şeklinde eseceği uyarısında bulundu.

Daire'den yapılan açıklamada, kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgarın,  12.00-22.00 saatleri arasında 7 kuvvetinde ve fırtınamsı şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Bu haber toplam 132 defa okunmuştur