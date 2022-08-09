“Meseleyi başka yerlere çekip bize yakışmayan konuşmalar yapanları kınamak en doğal hakkım”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, sporcularının İslami Dayanışma Oyunları’na davet edilmemelerini değerlendirdi, ‘56 ülkeden oluşan teşkilat kabul etmiyor' dedi.

TGRT Haber’e konuşan Tatar, “Ben buraya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın davetiyle bazı temaslarda ve görüşmelerde bulunmak üzere geldim. Bu konuda meseleyi başka yerlere çekip bize yakışmayan konuşmalar yapanları da kınamak en doğal hakkımdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara’da TGRT Haber’e değerlendirmelerde bulunan Tatar, KKTC’nin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin üyesi olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin bu oyunlara katılması konusunda mücadele verdiğini ancak 56 ülkeden oluşan teşkilatın bunu kabul etmediğini söyledi.

“Girişimlerimizi devam ettireceğiz”

“Biz mutlaka önümüzdeki süreçte de girişimlerimizi devam ettireceğiz” diyen Tatar, bu konuda yapılan eleştirilere yönelik şunları söyledi: “Ben buraya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın davetiyle bazı temaslarda ve görüşmelerde bulunmak üzere geldim.

Bu konuda meseleyi başka yerlere çekip bize yakışmayan konuşmalar yapanları da kınamak en doğal hakkımdır. Sayın Çavuşoğlu, bu sabah 13. Büyükelçiler Konferansı’nda söylemiştir: ‘Kıbrıs’ta iki ayrı eşit halk vardır. İki ayrı devlet vardır. Kıbrıs Türk halkının haklı çıkarlarını korumak için Türkiye Cumhuriyeti elinden geleni yapacaktır.’ ”

Kıbrıs Türk gençliğine ve spora yönelik Türkiye Cumhuriyeti’nin gayretini sürdürdüğünü savunan Tatar, ambargolara rağmen farklı ülke takımlarının KKTC’de düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Oyunları’na, Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimleri sayesinde katıldığını söyledi.