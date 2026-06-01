Mesarya Belediyesi 4. Çocuk festivali coşkuyla başladı 

Mesarya Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Çocuk Festivali, sabah etkinlikleriyle başladı.

Bölge okullarının yoğun katılım gösterdiği festivalde çocuklar; oyunlar, aktiviteler ve eğlenceli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de etkinliğe katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Başkan Latif, festivale katılım sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek 4.cüsü düzenlenen çocuk festivalinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Festival coşkusu, 2 Haziran Salı günü Vadili Düğün Salonu’nda (Çim Alan) düzenlenecek akşam etkinlikleriyle devam edecek.

Gecede bölge okullarının gösterileri, dans performansları, renkli stantlar ve eğlence dolu aktiviteler yer alacak.

Çocuklarımızın neşesiyle renklenecek festival gecesinin finalinde ise ünlü illüzyonist Anıl Gökgül sahne alacak. Etkileyici sihirbazlık gösterileri ve birbirinden şaşırtıcı illüzyonlarla geceye unutulmaz bir final yaşatacak.