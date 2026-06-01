"Müşavirlik sistemi geri geliyor"

Üst kademe yöneticiliği yapan kamu görevlilerinin atanmasına ilişkin yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesi önerilirken, CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali düzenlemenin müşavirlik sistemini geri getireceğini vurgulayarak, “Gemi batarken yanımızda ne götüreceğiz hesabıyla yapılmış bir düzenleme” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, söz konusu yasa önerisinin sıradan bir düzenleme olmadığını belirterek, “Bu ülkedeki üst kademe yöneticiliği mekanizmasının tamamını değiştiren radikal bir karardır” ifadelerini kullandı.

Hükümetin konuya ilişkin net bir tutum ortaya koyması gerektiğini söyleyen Şahali, hükümet partilerinin 2018 yılında değiştirilen sistemi yeniden hayata geçirmeye çalıştığını belirtit. Şahali, “Hükümet partileri diyorlar ki, 2018’den beri kamu kaynağı ve personeli israf eden müşavirlik sistemini biz Sunat Bey’in verdiği yasa önerisiyle geri getiriyoruz. Bunun adı budur” dedi.

Mevcut sistemde üst kademe yöneticiliğine atanan kişilerin görevden alınmaları halinde eski görev yerlerine dönerek kamu hizmeti vermeye devam ettiklerini ifade eden Şahali, yeni düzenlemeyle farklı süreler içinde farklı statü ve maaş hakları tanınacağını belirtti.

“Kurumsal hafızayı koruma” gerekçesinin inandırıcı olmadığını dile getiren Şahali, hükümetin göreve getirdiği bürokratların mevcut maaş ve özlük haklarını korumaya yönelik bir düzenleme yaptığını vurguladı.

Şahali, “Yani gemi batarken Ünal Bey ve saz heyeti gıygıy çalmaya devam ediyor. ‘Gemi batarken yanımızda ne götüreceğiz’ hesabıyla yapılmış bir düzenlemedir bu. Hiç süslü laflara gerek yok” dedi.

Müşavirlik sisteminin geçmişte üst kademe yöneticiliği yapan kamu görevlilerinin mesleki ve insani onurlarını zedeleyen bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Şahali, sistemin 2018 yılında bu nedenle değiştirildiğini ve o tarihten sonra üst kademe yöneticiliğinin diğer kamu görevleri gibi değerlendirilmeye başlandığını söyledi.