Aşk ve ölümün kesiştiği “Kanlı Taçlar” sezonu Lefkoşa’da kapattı

Murat OBENLER

Limasol’da faaliyetlerini sürdüren Ethal Tiyatrosu’nun 2 Mayıs’ta Limasol’da prömiyerini yapan son oyunu “Kanlı Taçlar” sezon finalini Lefkoşa’da yaptı. Lefkoşa’nın Güneyi’nde yer alan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda 23 Mayısta sahneye konan oyunu Lefkoşa’nın her iki tarafından tiyatroseverler birlikte izledi. Federico García Lorca’nın “Bodas de Sangre-Kanlı Düğün” eserinden uyarlanan yapım, Achilleas Grammatikopoulos yönetmenliğinde iki toplumlu bir oyuncu kadrosunu ile sahneye taşındı.



Tiyatro bir kez daha iki toplumdan siyasiler,sanatçılar ve tiyatroseverleri buluşturdu

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndaki oyuna Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcılığı Genel Müdürü George.G. Papageorgıou, Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi Buğra Gazioğlu, LTB Kültür Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber, LBT Kurucu ve Yönetmen Yaşar Ersoy, Yazar Yönetmen Aliye Ummanel, Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı Erato Kozakou Marcoullis de katılırken her iki toplumdan sanatçılar ve çok sayıda tiyatrosever büyük ilgi gösterdi ve salon büyük oranda doldu.



Cevagir Caşgir, Zehra Evliya ve İzel Seylani sahneyi Güney Kıbrıs’tan oyuncularla paylaştı

Kültür Bakan Yardımcılığı’nın ana sponsorluğunda sahneye taşınan oyunda Cevahir Caşgir, Achilleas Grammatikopoulos, Giorgos Evagorou, Margarita Zachariou, Rafaella Kavazi, Maria Constantinou, Andreas Lontou, Konstantina Xenofontos, Evangelia Onoufriou, Zehra Evliya, İzel Seylani ve Dimitra Hadjigianni’den oluşan bir kadro yer alıyor.



“Dil, topluluklar, iletişim, diyalog, çokkültürlülük ve kolektif hafıza” konuları öne çıktı

Yapım, ETHAL Tiyatrosu’nun “Ada” ile başlayan bir üçlemenin ikinci bölümü olarak tiyatronun 2025–2026 teması olan “Dil, topluluklar, iletişim, diyalog, çokkültürlülük ve kolektif hafıza” konularını keşfe çıkıyor.



Oyun seyirciyi 1960’ların başında bir Kıbrıs köyüne götürdü

Oyun, 1960’ların başında Kıbrıs’ta karma bir köyde geçer; aşk ve ölüm, politik ve toplumsal bölünmeyle iç içe geçer. Lorca’nın dili aracılığıyla eser, tarih, hafıza ve bu toprakların yaralarıyla diyalog kurar.



Oyun, aşk, onur ve kanın trajik bir anlam kazandığı bir dönem sahnedeydi

Bu uyarlama, Kıbrıs’ın karmaşık kimliğini aydınlatmayı amaçlarken aşk, onur ve kanın trajik bir anlam kazandığı bir dönemi sahneye taşıdı. Oyun, iki toplumdan (Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk) oyuncuları bir araya getirerek, gerçekçilik ile şiirsellik arasında geçiş yapabilen, çatışmayı beden dili, sessizlik ve şarkı aracılığıyla ifade eden bir performans sundu.

“Kanlı Taçlar” yalnızca Lorca’nın Kıbrıs versiyonu değildir; aynı zamanda kültürel uzlaşının bir ifadesidir. Aşk ve ölüm aracılığıyla eser, iki toplum ve iki dil arasında bir köprü kurar. Bu Kıbrıs uyarlaması geçmişi yansıtır, bugünü sorgular ve “kanlı çelenklerin” bir gün yeniden barış çelenklerine dönüşebileceği bir geleceği hayal eder.

YAPIM BİLGİLERİ : Metin: Frederico.G. Lorca, çeviri: Marina Dimitriou

uyarlama/dramaturji: Achilleas Grammatikopoulos – Michalis Kolokotronis

yönetmen: Achilleas Grammatikopoulos, yardımcı yönetmen: Michalis Kolokotronis

dekor/kostüm: Giorgos Giannou, müzik/şarkı sözleri/ses tasarımı: Christina Georgiou

ışık tasarımı: Vasilis Petinaris, hareket çalışması: Mari Dzaghigian Ioannou

yardımcı yönetmen: Yianna Georgiadou sahne üstü müzisyenler/doğaçlama: Konstantina Xenofontos-Charalambos Panteli, Türkçe çeviri: Çağdaş Polili, fotoğraflar: Giorgos Giannou

tanıtım tasarımı: ARTemis Graphics & Visual Communication

program editörlüğü/araştırma: Yianna Georgiadou