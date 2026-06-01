KSTU 27 Haziran'da, ikinci kez burs ve giriş sınavı düzenliyor

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU), 2026'nın ikinci burs ve giriş sınavını düzenliyor.

KSTU'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci burs ve giriş sınavı 27 Haziran Cumartesi KSTU kampusunda yapılacak.

Üniversite Genel Sekreteri Cenk Paşa, ilk burs sınavına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını, ikinci sınavı gelen yoğun talep üzerine yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

Paşa, öğrencilere 7 yıl kesintisiz burs verilmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.