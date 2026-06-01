“İçeriğine bu haliyle karşıyız, komitede düzenlenmemesi halinde oyumuz ret”

YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, üst kademe yöneticiliği yapan kamu görevlilerinin atanmasına ilişkin yasa önerisinin parti gündemlerinde değerlendirilmediğini belirterek, mevcut haliyle içeriğine karşı olduklarını söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Arıklı, söz konusu yasa önerisinin YDP’nin gündemine gelmediğini ve parti içinde detaylı şekilde ele alınmadığını ifade etti.

Arıklı, “Bu yasa önerisi bizim gündemimize gelmedi, oturup konuşmadık da. Detayları da fazla bilmiyoruz” dedi.

YDP olarak yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine destek vereceklerini belirten Arıklı, düzenlemenin içeriğine ilişkin çekinceleri bulunduğunu da vurguladı.

Arıklı, “YDP olarak ivediliğe evet diyeceğiz ama içeriğine bu şekliyle karşı olduğumuzu, komitede gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde oyumuzun ret olacağını da peşinen söylüyorum” ifadelerini kullandı.