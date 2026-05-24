Esentepe’de Zerdali Festivali Defilesi yoğun ilgi gördü

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Zerdali Festivali, 22 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirilen açılış etkinlikleriyle başladı. Festival kapsamında düzenlenen moda gösterisi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Defilede, tamamı Kıbrıs temalı tasarımlardan oluşan 44 kıyafet tanıtıldı. Organizasyonda, Günkut Ajans Marka Models bünyesinde yer alan ve daha önce çeşitli unvanlar elde etmiş 22 model görev aldı. Defilenin organizasyonu ve sunumu, ajansın kurucusu Bülent Günkut’un koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Festival kapsamında ayrıca, “ANKA – Zamanın Kanatları” isimli özel tasarım kostüm koleksiyonu da izleyicilerin beğenisine sunuldu. Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu ile sanat yönetmeni Adem Öksüzoğlu’nun hazırladığı tasarımlar, etkinlikte yer alan bölümler arasında bulundu.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi yetkilileri, festivalin kültür, sanat ve turizme katkı sağlamayı amaçladığını belirtirken, etkinliklerin festival süresince devam edeceği ifade edildi.