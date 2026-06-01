Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi eğitim protokolü imzaladı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, belediye personeli ve birinci derecedeki yakınlarına burs imkânı sunacak protokole imza attı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, protokole Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay imza koydu.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi burslarından, Üniversite'nin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kaydolanların yararlanabileceği ifade edildi. Protokolün, çalışan bireylerin eğitimlerini sürdürebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla, akşam programlarını da kapsadığı kaydedildi.

“Eğitime ve gelişime verdiğimiz desteği kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, “Personelimizin mesleki ve kişisel gelişimini her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile imzaladığımız bu eğitim protokolü, çalışanlarımızın akademik gelişimlerine güçlü bir katkı sağlayacak önemli bir adımdır” dedi.

Kurumsal kapasiteyi güçlendirmenin en önemli yolunun eğitimli ve donanımlı insan kaynağından geçtiğine inandığını belirten Karavezirler, protokolle hem personelin kariyer gelişimine katkı sağlamayı hem de belediyenin hizmet kalitesini daha da yukarıya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Karavezirler, “Eğitime ve gelişime verdiğimiz desteği kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı iş birliğinin tüm çalışanlarımıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay da Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nin girişi ve burs sınavı da 8 Haziran Pazartesi günü Lefkoşa Dereboyu'ndaki kampüsünde yapılacak.