Surlariçi’nde kısmen yıkılan ev tehlike oluşturuyor

Doğan SAMER

Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki Tanzimat Sokak’ta bulunan bir evde kısmi yıkılma meydana geldi. Yapının son durumuna göre binanın her an tamamen çökebileceği görüldü.

Dar sokak içerisinde bulunan yapı, bölgeden geçen yayalar ve çevredeki evler açısından ciddi tehlike oluşturuyor. Binanın bazı bölümlerinin ayakta kalmaya devam ettiği ancak yapının büyük kısmında ağır hasar oluştuğu gözlemlendi.

Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yalnızca tek bir güvenlik şeridi çekerek önlem alması ise dikkat çekti. Çökme riskinin devam ettiği bölgede daha geniş güvenlik önlemi alınmaması tepki topladı.

Tarihi dokusuyla bilinen Surlariçi’nde uzun süredir bakımsız halde bulunan yapıların oluşturduğu risk bir kez daha gündeme geldi.