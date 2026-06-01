“Destek İçin Yürüyor, İyilikte Buluşuyoruz” etkinliği gerçekleştirildi

Patika Doğa Sporları Derneği ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliğinde düzenlenen “Destek İçin Yürüyor, İyilikte Buluşuyoruz” etkinliği dün gerçekleştirildi.

Kanser hastalarına destek olmak ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla organize edilen program kapsamında; Alevkayası – Yayla Tepe – Görneç parkurunda bir doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından katılımcılar bağış yaptı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden yapılan açıklamada, etkinliğe katılan tüm yürüyüşçülere, gönüllülere ve bağışçılara teşekkür edildi.