Sibel Can Merit Royal Diamond sahnesinde mest etti

Türk müziğinin güçlü ve zarif sesi Sibel Can, bayramın ikinci günü Merit Royal Diamond Otel sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Her konserinde olduğu gibi bu özel bayram programında da sahne performansı, enerjisi ve zarafetiyle dikkat çeken sanatçı; Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan son albümünden sevilen şarkılarının yanı sıra, kariyerine damga vurmuş eski ve yeni hit parçalarını da seslendirdi. Repertuvarında Türk müziğinin duayen isimlerinin unutulmaz eserlerine de yer veren Sibel Can, güçlü yorumu ve sahne hakimiyetiyle dinleyicilerini adeta mest etti.

Sahne şıklığıyla da adından söz ettiren sanatçı, Merit Royal Diamond konserinde Amor Gariboviç imzalı göz alıcı bir kostüm tercih etti. Zarafet ve ihtişamı bir araya getiren özel tasarım sahne kıyafeti, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yoğun bayram temposuna rağmen heyecanını paylaşan Sibel Can, “Bayramlar sevgiyle, müzikle ve bir arada olunca güzel. Bu bayramda da müziğin birleştirici gücüyle güzellikleri çoğaltalım” sözleriyle dinleyicilerine seslendi. Kurban Bayramı programı kapsamında Kıbrıs’ın ardından Antalya’da sahne alacak olan ünlü sanatçı, müzik dolu bir maratona imza atıyor.