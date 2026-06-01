Selami Şahin sevilen şarkılarını Grand Sapphire’de seslendirdi

Grand Sapphire Resort, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Türk müziğinin tanınmış isimlerinden Selami Şahin’i ağırladı. Sanatçı, geniş repertuvarından seçtiği eserlerle izleyicilere müzik dolu bir gece sundu.

Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca besteci, söz yazarı ve yorumcu kimliğiyle Türk müziğinde önemli bir yer edinen Selami Şahin, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Dinleyiciler, sanatçının eserlerine zaman zaman eşlik ederken, sahne performansı da ilgiyle takip edildi.

Gecenin dikkat çeken bölümlerinden biri, hologram teknolojisi kullanılarak Zeki Müren’in sahneye yansıtılması oldu. Selami Şahin, “Gitme Sana Muhtacım” adlı eseri Zeki Müren’in hologram görüntüsü eşliğinde seslendirdi. Performans sırasında salondaki izleyiciler de şarkıya eşlik etti.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, müzik kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, genç sanatçılara da kalıcı eserler üretmenin önemine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Bayram programı kapsamında düzenlenen konser, müzikseverlere nostalji ve duygu yüklü anlar yaşatırken, Grand Sapphire Resort’un yıl boyunca sürdürdüğü kültür ve eğlence etkinliklerinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.