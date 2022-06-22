Mersinlik'te yangın: Köy tahliye ediliyor

Mersinlik’te dün başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü, ormanlık alana sıçradı.

Günün ağarmasıyla birlikte, havadan müdahale yeniden başladı.

Sabah 09.00 itibariyle yangın nedeniyle bin hektarlık alanın yandığı Tarım Bakanlığı tarafından açıklandı.

TAK'ın haberine göre; 2’si BM, 1’i Türkiye’den olmak üzere 3 yangın helikopterinin müdahale ettiği yangın nedeniyle Mersinlik köyü tahliye ediliyor.

Yangına, helikopterlerin yanı sıra polis, itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel ve iş makineleri ile müdahale ediliyor.

Vadide ve sarp bölgede olması nedeniyle yangına kara araçlarının müdahalesini zorlaştırıyor.

Hatırlanacağı üzere; Türkiye’de de büyük yangınlar olması nedeniyle yangın söndürme uçağı oraya gitmişti.

Üç hava aracıyla müdahale ediliyor

Bakan Oğuz, yangın çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra helikopterle müdahalenin başladığını, dün iki helikopter ve bir yangın uçağıyla müdahale edildiğini, havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışmaya ara verdiğini, bu sabah da ikisi BM Barış Gücü'nden, biri de Türkiye’den olmak üzere üç helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Orman Dairesi, Sivil Savunma, İtfaiye ve İskele Belediyesi ekiplerinin gece boyunca da aralıksız yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini belirten Oğuz, rüzgarın gece boyunca sürdüğünü, şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının genişleyerek devam ettiğini kaydetti.

Bakan Oğuz, yangında saat 09.00 itibarıyla bin hektardan fazla alanın yandığını belirtti.

Kantara’da yangın