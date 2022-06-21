Kantara’da yangın

Yedidalga'nın ardından Kantara'da da yangın çıktı. İskele Belediyesi yardım çağrısı yaptı.

Paylaşım şöyle:

Ağıllar Köyü’nün dağlık (Kantara) kesiminde çıkan yangını 2 helikopter ve 1 uçakla söndürme çalışmaları devam etmektedir.

Su tankeri olan vatandaşların da, Ağıllar Köyü yolunu kullanarak yangın söndürme çalışmalarına destek olmaları önemle rica olunur.

Polis yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Saat 16:00 sıralarında Ağıllar ile Mersinlik arasında dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangına 2 helikopter ve bir yangın uçağı ile havadan, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile askeri personel ve Geçitkale Belediyesine ait su tankeri ile de karadan müdahale ediliyor.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.