Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan: “Bölgede çok kuvvetli rüzgar var, 3 helikopter şu an müdahale ediyor”

Yangın alanına üç helikopterin havadan müdahale ettiğini belirten Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, bölgede çok kuvvetli bir rüzgar bulunduğunu anlattı.

Mersinlik Bölgesindeki yangındaki gözlemlerini YENİDÜZEN’e aktaran Orçan, çok büyük bir alanın yandığını ifade etti. Orçan, “Gece tam söndü derken, sabah yeniden alevlendi, bölgede çok kuvvetli bir rüzgar var. Önü alınmaya çalışılıyor” dedi.

Herkesin ‘canla başla çalıştığını’ kaydeden Orçan, hem karadan hem de havadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Mersinlik'te yangın: Köy tahliye ediliyor