Mimar Mühendisler: İş makinesi ve su tankeri bulunanlar destek versin!

Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Mersinlik yangını ile ilgili “acil çağrı” yaptı, “Acil durum!!!

KTMMOB'ye bağlı tüm üyelere duyurulur!” başlığı ile yapılan duyuruda, Mersinlik bölgesinde devam eden yangına, iş makinesi ve su tankeri bulunan üyelerin, yangın söndürme çalışmalarına acil destek vermesinin beklendiği vurgulandı.

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