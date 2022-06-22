Sennaroğlu: Yangından 50 ev etkilenebilir

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Mersinlik’te yangından etkilenmesi muhtemel 50 ev bulunduğunu söyledi, dağlık alan olması nedeniyle tümünün de risk altında olduğunu açıkladı.

Yangına karadan müdahalenin zor olduğunu dile getiren Sennaroğlu, halktan yardım istendiğini söyledi.

Sennaroğlu, “İş araçları, Orman Dairesi yangını önlemeye çalışıyor. Ama rüzgar çok şiddetli, yangın ilerliyor” dedi.

Şu anda bölgede 3 helikopterin yangına müdahale ettiğini dile getiren Sennaroğlu, belediye zabıta ekiplerinin yaptığı araştırmada sigara nedeniyle çıkma ihtimali bulunduğunu söyledi.

Sennaroğlu ayrıca yangının ateş yakmak ve piknik yapmanın da yasak olduğu bölgede başladığını ifade etti.

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