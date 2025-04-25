“Merkezi Cezaevi Müdürü'nün yasaya aykırı uygulamalarına karşı yargıya başvuracağız”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi Müdürü'nün yasaya aykırı şekilde vardiya sorumluları belirlediğini ve huzursuzluğu körüklediğini belirterek yargıya başvuracaklarını açıkladı.

Bengihan yazılı açıklamasında Merkezi Cezaevi’nin, özel koşulları nedeniyle iş yükünün ve çalışma şartlarının ağır olduğu bir iş yeri olduğunu kaydetti.

“Sendikamız KTAMS, kontrolsüz nüfus artışına paralel bir şekilde artan suç ve suçlu sayısı sebebiyle Merkezi Cezaevi kapasitesinin dolduğunu, personel eksikliğinin çalışanların iş yükünü artırdığını ve buna bağlı olarak Cezaevi’nde büyük bir huzursuzluk yaşandığını üç gün önce yaptığı eylemde gündeme getirmişti. Ancak, Merkezi Cezaevi Müdürü, sorunları çözerek iş yerinde huzur ortamını sağlamak için çalışmak yerine, vardiya sorumlularını 45/1988 sayılı Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’na aykırı ve keyfi bir şekilde belirleyerek iş yerindeki huzursuzluğu daha da çok körüklemiştir” diyen Bengihan şöyle devam etti:

“Sendikamız KTAMS’ın, 45/1988 sayılı Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’na aykırı olan bu uygulama ile ilgili yargı yoluna başvuracağını ve her türlü demokratik eylem hakkını kullanacağını kamuoyuna duyururuz.”