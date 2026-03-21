Merit Royal Diamond’da bayram coşkusu Funda Arar ile başladı

Büyüleyici sesi ve zarafeti ile Türk pop müziğinin yıldız ismi Funda Arar, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Merit Royal Diamond Otel’de sahne aldı. Bayrama özel repertuvarıyla, salonu dolduran iki bini aşkın hayranına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan Funda Arar, tam bir bayram coşkusu yaşattı.

Diamond konseri için payet işlemeli ve transparan detaylı mürdüm rengi uzun bir elbise tercih eden Funda Arar, sahne enerjisi ile kendine hayran bıraktı. En hit şarkılarından “Yak Gel” ile konserine başlayan ünlü sanatçı, gece boyunca seslendirdiği romantik parçalarla duygu dolu anlar yaşatırken, hareketli şarkıları ile misafirlerini doyasıya eğlendirdi. Bayramı Merit Royal Diamond’ın seçkin misafirleri ile kutlayan Funda Arar, “Beni sizlerle buluşturan Merit ailesine çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, güzel ve sağlıklı nice bayramlar diliyorum” sözleri ile alkış aldı.

Konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Funda Arar, çocukken bayramların bambaşka bir ruhu olduğunu, o dönemde yapılan ziyaretlerin ve giyilen bayramlıkların farklı bir heyecan yarattığını, şimdiki bayramlıklarının ise sahne kostümleri olduğunu ifade etti. Funda Arar, “Çok güzel bir bayram akşamında, Merit Royal Diamond’da şahane dinleyicimizle beraberiz. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum, kucaklıyorum” dedi. Ünlü sanatçı, bayram ziyaretlerini bayramın üçüncü günü gerçekleştireceğini belirterek, sonrasında yapacağı Türkiye turnesi ile yoğun bir programın kendisini beklediğini söyledi.