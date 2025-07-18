Mehmetçik’te ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirildi

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Özel Şube (C.Ö.Ş.) ekipleri tarafından Mehmetçik’te bir ikametgâhta gerçekleştirilen aramada, ruhsatsız av tüfeği ile Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgisi olan iki kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında C.Ş. (58)’in kalmakta olduğu evde yapılan aramada, adına ruhsat bulunmayan bir av tüfeği ile kilise malzemesi olduğuna inanılan tunçtan mamul bir şamdanın kanunsuz olarak tasarrufunda bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu tüfeğin ise 67 yaşındaki O.Ç.Ş.’nin adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Açıklamada, C.Ş. ile tüfeğin sahibi O.Ç.Ş., ruhsatsız silah bulundurmak ve silahı başkasının tasarrufuna bırakmak suçlamalarıyla tutuklandı.

Ele geçirilen tüfek ve şamdan emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.