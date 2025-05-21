Medya Etik Kurulu, güncellenmiş etik ilkelerini cumartesi açıklıyor
Medya Etik Kurulu, medyada etik ilkelerin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalıştay sonuçlarını cumartesi günü düzenleyeceği basın toplantısında açıklıyor.
A+A-
Medya Etik Kurulu, medyada etik ilkelerin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalıştay sonuçlarını cumartesi günü düzenleyeceği basın toplantısında açıklıyor.
Toplantı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde saat 10.30’da basın toplantısı düzenlenecek.
Medya Etik Kurulu Deklarasyonu, toplantının ardından güncellenmiş şekliyle yeniden imzaya açılacak.
Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Etiketler : medyaetikkurulu