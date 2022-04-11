Meclis’te “Yüce-Cüce” Tartışması

- Barçın: ‘Cüce’ Meclis derken Anayasa’nın delik deşik edildiğini anlatıyoruz



- Arıklı: Siz de o zaman cüce milletvekillerisiniz



- Erhürman: Biz de size, Meclis eğer yüceyse, Meclis’in yetkilerini ihlal etmeyin diyoruz.



- “TC-KKTC Protokol görüşmesi var. Yine Meclisin, muhalefetin haberi yok. Getirin beraber çalışalım, önerilerimizi alın…”

Meclis’e “Yüce – Cüce” tartışması damgasını vurdu, vekiller tartıştı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı tartışmanın zemini oluşturdu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, artık bu meclise “cüce” denildiğinde sinirlenmemek gerektiğini belirterek, protokolün hukuken Meclis’te onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi gerektiğini, ancak yollar yapılıp döküldükten sonra protokolün Meclise geldiğini söyledi.

“Cüce Meclis” derken onu kastettiğini ifade eden Barçın, Anayasa’nın delik deşik edildiğini vurguladı.



Barçın’ın konuşması sonrasında Meclis Başkanı Zorlu Töre, Barçın’ın konuşmasında kullandığı “Cüce” kelimesinin tutanaklardan çıkarttırıldığını söyledi.

Genel Kurul’da Töre’nin tutanaklara müdahale ettiği gerekçesiyle sözlü tartışmalar yaşandı.

Arıklı öfkelendi



Barçın’ın konuşması sonunda kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ana muhalefet milletvekillerini anlamakta güçlük çektiğini ifade etti. Arıklı, “Ana muhalefet Cüce dediği Mecliste temsil edilmek için her türlü çabayı harcıyor, inanmadığı tanımadığı devletin başına gelme için her türlü gayreti gösteriyor ondan sonra da bu meclise Cüce meclis diyor, yazıklar olun. Siz de o zaman cüce milletvekillerisiniz. Sorularınıza cevap bile vermeye gerek görmüyorum” diyerek, kürsüyü terk etti.



Erhürman: Meclis’in yetkilerini ihlal etmeyiniz



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakan Arıklı’nın sözlerine cevap vermek üzere kürsüye çıktı.

Erhürman, şunları kaydetti:

“Eğer bu Meclis’te uzlaşma kültürüyle yolumuza devam etmek istiyorsak asgari uzlaşma Anayasa ve ilgili mevzuattır. İhlal gündeme gelirse uzlaşma sağladığımız zemin ortadan kalkar. Ne yazık ki böyle bir prosedür izleniyor. Biz de size, Meclis eğer yüceyse, Meclis’in yetkilerini ihlal etmeyin diyoruz. Meclis Başkanı Anayasa ve mevzuat delinirken Meclise yüce meclise derse bu karikatüre döner…. Meclisin itibarı olmalı ki ona yüce diyebilesiniz. Bu itibar ayaklar altına alınıyor. Bizimle dalga geçildiği hissine kapılıyoruz…”

DP milletvekili Hasan Tosunoğlu, yerinden söz alarak, muhalefet milletvekilinin değer yargılarına ait üslubunu eleştirdi. Tosunoğlu, Meclis’te kısır bir döngü yaratıldığını savunarak, “Bence esas olanı kaçırıyor, Meclis’in, ülkenin gündemini farklı noktalara çekiyoruz.” şeklinde konuştu.

Tosunoğlu: "Meclis'te sorunları çözebilmek için bir atmosfer yok"

DP milletvekili Hasan Tosunoğlu daha sonra da kürsüye çıktı. Bir iş insanı olarak Meclis’te yaşananların mantığına sığmadığını kaydeden Tosunoğlu, ülkedeki sorunları çözebilmek için aday olduğunu, Meclis’te bu atmosferin olmadığını ifade etti.



Tosunoğlu, “Taş taş üzerine konulmadığı, ekonominin kötü gittiği bu dönemde biz usulleri tartışıyor, ülkenin gerçekliğinden kopuyoruz. Meclisi işgal ettiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“TC-KKTC Protokolü’nden Meclis’in haberi yok”

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tosunoğlu’nu yanıtladı.

Erhürman,“TC-KKTC Protokol görüşmesi var. Yine Meclisin, muhalefetin haberi yok. Getirin beraber çalışalım, önerilerimizi alın… Neden bunları yapmıyorsunuz? Krizin burada konuşulmasını istiyorsunuz ama zemin ve usuller üzerinden ortam yaratmıyorsunuz… Anayasa, içtüzük, mevzuat ihlal edildiğinde muhalefetin ses çıkarmasından mı rahatsız oluyorsunuz… ” diye sordu.

“Yarın bu protokol imzalanırsa, yanlışlıkları görürsek bu kez de niye eleştiriyorsunuz diyeceksiniz. İmzalanan bir şeyi ancak eleştirebiliriz” diyen Erhürman, “Bunlarla ilgili neden ses çıkartmıyorsunuz. Alkollü içki zammı, elektrik zammı olduğunda neden ses çıkartmadınız?” sorusunu yöneltti.



“Hükümetin hatası…”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Devrim Barçın’ın TC ile imzalanan protokollerin zamanında Meclise gelmediği sözüne atıfta bulunarak, “Bunlar hükümetlerin hatası. Bunların üzerinden Meclisi ve devleti kötüleme doğru değil. Uluslararası anlaşmaların Meclisin bilgisine getirilmesi önemli” dedi.

Yolların KKTC’nin değil, TC’nin öz kaynaklarıyla yapıldığını ifade eden Arıklı, “Yollar bitmek üzere. Birçoğunuz o yolları kullanıyor. Bize yardım eli uzatıyorlar, teşekkür etmek gerek, o insanları rencide etmek değil” şeklinde konuştu.

Arıklı’nın konuşmasından sonra onay yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

2 yasa tasarısı onaylandı…

Genel Kurulda, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündemindeki 2 onay yasa tasarısı onaya sunuldu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı Genel Kurul’da isim okunarak oylandı.

Buna göre, onay yasa tasarısına 26 vekil kabul, 4 vekil ret oyu verdi. 19 vekil oylamaya katılmadı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı da isim okunarak oylandı. 31 kabul oyu verildi. 19 vekil oylamaya katılmadı.