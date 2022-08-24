Meclis'te 'olağanüstü' direniş: CTP Milletvekillerinin tümü kürsüde!

'Konuşma süresi tamamlandığı' gerekçesiyle Meclis kürsüsünden indirilmek istenen CTP Genel Başkanı Erhürman, kürsüden inmeyeceğini söyledi, vekillerin konuşmaya devam edeceğini belirtti, CTP Milletvekilleri kürsünün önüne etten duvar ördü.

Hükümet milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu terk etti, Erhürman, 'Çıkın çünkü zaten yok hükmündesiniz' ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekilleri Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin, İçtüzüğe göre Meclis'i kapatması gerekirken yeniden toplanamama endişesi ile kapatmadığına işaret ederken, Töre ise 'konuşmak hakkınız' dedi.

CTP'li vekiller sırayla konuşuyor

Erhürman’ın ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali kürsüye çıktı. Şahali, “Kıbrıs Türk halkı canını uyandır. Bunlar, her gün huzurundan eksiltiyor” şeklinde konuştu.

“Yasa meclisten geçerse, bizi çöp dağları bekliyor” diyen Şahali, “18 saat süren komite toplantısında 18 cümle kurmayan Başbakanın bu halkın üzerinden silindir gibi geçmesine izin vermeyeceğiz. Biz iç tüzüğü ihlal etmiyoruz” dedi.

“Başbakanın bu halkın üzerinden silindir gibi geçmesine izin vermeyeceğiz”

Şahali, emekçilerin kendi işlerine sahip çıkmak için Meclis önünde olduklarını söyledi. “Kıbrıs Türk halkının olması gereken yer burasıdır” diyen Şahali, “kendi yurduna, kendi canına değer veren her birey Meclis önüne gelsin. Yarın çok geç olabilir” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekilleri eylemini sürdürüyor, Töre ısrarla Meclis'i kapatmıyor

CTP Milletvekilleri, Meclis Kürsüsü önündeki eylemlerini sürdürüyor. Milletvekilleri sırayla kürsüye çıkarak hitap ederken, Meclis Başkanı Töre iç tüzüğün ihlal edilmesine rağmen Genel Kurulu kapatmamakta ısrarlı tutumunu sürdürüyor.

İncirli’den hükümete: Siz kimsiniz?

Şahali’nin ardından CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli kürsüye çıktı, hükümete “Siz kimsiniz?” diye sordu. “Siz kimsiniz ki, bu ülkenin belediyelerini karanlığa gömeceksiniz?” diyen İncirli, “Burnunuz ucunuzu görmüyorsunuz” dedi. İncirli, yasa tasarısının hayata geçmesi halinde insanların hizmet alamayacağını dile getirdi.

İncirli, özetle şöyle devam etti: İnsanlar güvende yaşayacağı yerler ister. Yerel yönetimlerin de en önemli görevleri bunlardır. Yerel yönetimleri ortadan kaldırarak insanların en temel hakları ve beklentilerini karanlığa gömeceksiniz. Birbirimizi dinlememiz, anlamamız lazım. Ülkeyi doğru şekilde yönetmemiz lazım. Reform dediğiniz şeyin nasıl bir garabet olduğunu anlayamıyorsunuz.

Akansoy: Bu mücadele, ‘Ben yaptım olur’ zihniyetine karşı duruş mücadelesi

CTP Milletvekili Asım Akansoy, olağanüstü bir dönemden geçildiğini söyledi, “Bu mücadele Kıbrıslı Türklerin ‘ben yaptım olur’ zihniyetine karşı duruş mücadelesidir” şeklinde konuştu. Akansoy, Meclis’in uzlaşı kültürünün ortadan kaldırıldığını, demokrasiyi savunmak adına Meclis kürsüsünü terk etmeyeceklerini açıkladı.

Reforma karşı olmadıklarını yineleyen Akansoy, “Neden UBP, Meclis’te CTP’lilerin görüşlerini, belediye başkanlarının yaklaşımlarını dikkate almadan hareket ediyor” diye sordu. Akansoy, UBP’nin zorunlulukla hareket ettiğini söyleyerek, bu durumu da Türkiye ve KKTC arasında imzalanan ekonomik protokole bağladı. Hükümeti, akli selim davranmaya davet eden Akansoy, “Bu devam edecekse biz de mücadeleyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Berova: Şova devam edin / Derya: Şovu yapan sizsiniz, kuklalar

Besim’in konuşması devam ederken, UBP Milletvekili Özdemir Berova yerinden “Şova devam edin” dedi. Bu sırada CTP Milletvekili Doğuş Derya, Berova’ya “şovu yapan sizsiniz. Kuklalar” şeklinde cevap verdi. Berova, Derya’ya cevaben, “Kuklanın kim olduğu bellidir” yorumunu yaptı. Meclis’te tansiyon kısa süre yükseldi, Berova Genel Kurul dışarısına çıktı.

Barçın: Sokağa çıkın, haklarınıza sahip çıkın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, halkı sokağa davet etti, “Sosyal medya başında olmayı bırakın, Meclis’e, haklarınıza sahip çıkın” dedi. Konuşma hakkının saklı olduğunu söyleyen Barçın, kürsüden indi.

Talat: Komitede soğukkanlı katil edasıyla bizi dinlermiş gibi yaptılar

CTP Milletvekili Ongun Talat, “Komite toplantısında soğukkanlı katil edasıyla bizi dinlermiş gibi yaptılar. Ağızlarını bıçak açmadı” dedi. Talat, Nisan ayındaki komite toplantısında kendilerinin baskısıyla belediye başkanlarının dahil edildiğini belirtti. Talat, UBP’li belediye başkanları da dahil olmak üzere tüm belediye başkanlarının komite toplantısında 51-95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın öncelikli olarak görüşülmesi gerektiğini ifade etti. Belediyelerin mali yapıları, envanter yapılarının durumun ne olduğuna dair bilgi istediklerini, bunların getirilemediğini dile getiren Talat, geçtiğimiz haftaki komite toplantısında da bu verilerin olmadığını belirtti.

Candan: Memleketi, geriye götürmek istiyorlar

CTP Milletvekili Armağan Candan, vatandaşların çağdaş belediyeciliği CTP’li belediyelerle öğrendiğini söyledi, “Bu noktadan sonra halkı bu hizmetleri almaktan yoksun bırakamazsınız, geriye götüremezsiniz” dedi. Candan, iyi çalışan yerel yönetimlerin kaosa sürüklenemeyeceğini ifade etti, “Buna ne belediye başkanları, ne belediye meclisleri ne de bizler izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. Reformlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Candan, Kıbrıs’ın güneyinde yerelde reform sürecinin tüm paydaşların dahil edilerek 2.5-3 yıl sürdüğünü hatırlattı. Candan, “Memleketi ait oldukları yere değil, başka standartlara, geriye götürmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Candan'ın konuşması sürerken, Genel Kurul dışına çıkan hükümet vekilleri içeriye girdi.

Özdenefe: UBP nerde, ica…

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “UBP nerde? İca, UBP YDP’nin arkasında koşturur. UBP nerde? İca, ihalesiz işlerde…” şeklinde konuştu. Özdenefe, demokrasinin katledildiğini vurguladı. Özdenefe’nin konuşması sırasında Meclis’te tansiyon zaman zaman yükseliyor.

Özdenefe konuşması sürerken, UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu, yerinden Özdenefe’ye “Hop yavaş” diye seslendi. Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi.

Meclis gerildi!

CTP Milletvekilleri Meclis Kürüsü'ndeki eylemini sürdürürken, bir süre önce Genel Kurulu terk eden iktidar milletvekilleri birleşime döndü, ortam gerildi. Karşılıklı tartışmalar yaşanırken Meclis Başkan Zorlu Töre UBP'li bakanlara söz vereceğini söyledi, sesler yükseldi. CTP'li vekiller kürsü eylemini sürdürüyor, tartışmalar da devam ediyor.