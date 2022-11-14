Mecliste gündem: PGM müdür atanması

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın görev süresinin Kasım ayı sonunda dolacak olması, yerine gelebilecek özelliklere sahip bir adayın olmaması Meclis’te tartışılıyor.

Komitede ivedilikle görüşülerek, Meclis gündemine gelen Polis Örgütü’nün Kuruluş, Görev ve Yetkilerine İlişkin (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’te…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, polisteki terfi ve atamalarının bugüne kadar yargıya taşındığını hatırlattı.

Bu konuda yapılacak düzenlemenin polis içerisinde motivasyon kaybına neden olmaması gerektiğini vurgulayan Erhürman, polisin ciddi iş yükü altında olduğunu belirtti.

Yeni düzenleme ile görevlendirme ile ilgili “30 yıl çalışma koşulunun” eklendiğini ifade eden Erhürman, bu nedenle de ‘havuzun’ daraltıldığını ifade etti.

Erhürman, “Ne yapılmaya çalışıldığı bizle de görüşülsün demiştik. Ünal bey girişim yaptı ama bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi” dedi.

Erhürman, “CTP’nin X şahıs polis müdürü olsun, y şahıs yardımcı olsun diye bir yaklaşımımız olamaz” dedi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise Erbil Efendi’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle PGM 1’inci mevkisinin boşaldığını söyledi.

PGM Müdürü Ahmet Soyalan’ın görev süresinin Kasım ayı sonunda sona ereceğini belirten Berova,

“Polis Genel Müdürü 1’inci yardımcısı mevkiinin boş olması nedeniyle 2’inci yardımcının da emeklilik sonrasında vekalet etme durumu söz konusu değil. Bu sorun, ciddi sıkıntı yaratıyor” dedi.

Berova, polis terfileriyle ilgili sıkıntı olduğunun farkında olduklarını da belirtti, yapılmak istenen değişikliğin 2024 yılını kapsayacağını dile getirdi.