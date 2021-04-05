Meclis'te gündem: Hal Yasası

Meclis Genel Kurulu, 1 saatlik gecikmeyle toplandı.

Meclis birleşiminde UBP Meclis Grubu toplantısı nedeniyle 1 saatlik gecikme yaşandığı öğrenildi.

Şahali: “Hal Yasası ile belediyelerin yetki ve gelirlerinin düşürülmesi hata”

Meclis’te Hal Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Hal Yasası’nın yolculuğu en uzun süren bir çalışma olduğunu söyledi, gerek satıcı gerekse üretici bakımından elzem bir çalışma olduğunu kaydetti.

Şahali, “Bu ülkede hal yapacak bir hal var mı?” sordu.

Yasa üzerinde ciddi şekilde çalışıldığını ancak yasanın ilerleyişinde bir temel yanlış yapıldığını söyleyen Şahali, hal kurma ve işletme yetkisinin belediyelerde olduğunu, bunun kaldırılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Şahali, belediyelerin hem yetki hem de gelirlerinin düşürülmesinin fahiş bir hata olacağını söyledi.

Angolemli: “Yasa ile ilgili büyük beklenti var”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, çalışma ilgili büyük bir beklenti olduğunu söyledi, “Yasa geçtikten sonra uygulaması, denetlenmediği için yaşama geçirilmezse artık tüm umutlar tükenecektir” dedi.

Angolemli, yasa ile ilgili gerekli alt yapının oluşturulmasına yönelik ilgili bakanlığa uyarıda bulundu.

Hal Yasası’nın büyük bir beklenti olduğunu belirten Angolemli, tasarının komitede görüşülmesine olumlu oy vereceklerini ifade etti.

Atakan: “Çalışma bir an önce yasallaşmalı”

HP Milletvekili Tolga Atakan, uzun yıllardır üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti, çalışmanın bir an önce yasallaşması gerektiğini ifade etti.

Atakan, olumlu oy vereceklerini belirtti.

Taçoy: “Belediyelerin yetkilerini almıyoruz, harçlarla ilgili düzenleme yapıyoruz”

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, yasa tasarısına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Çalışmalara ara vermeden devam etmek istediklerini söyleyen Taçoy, bu nedenle tasarıyla ilgili ‘ivedilik’ istediklerini belirtti.

Taçoy, maddelerin tek tek ele alınarak, konuşulduğunu dile getirdi.

Yapılan çalışma ile; 51/95 sayılı yasaya göre hallerle ilgili belediyelerin yetkilerinin alınmadığını da savunan Taçoy, yalnızca belediyelerin hallerle ilgili aldığı harçlara yönelik düzenleme yapıldığını aktardı.

CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, yerinden söz aldı, ilgili yasa tasarısında belediyelere yönelik düzenleme yapılmak istenen maddenin gerekçesini sordu.

Taçoy, belediyelerin hal işletme izninin ellerinden alınmadığını, istemeleri halinde, birleşerek ya da tek başlarına hal çalıştırılabileceklerini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşmesi kabul edildi.