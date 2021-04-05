‘Hayat pahalılığı’ tartışılıyor

Meclis Genel Kurulu’nda hükümetin kamuda hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle durdurmasına ilişkin aldığı kararın yanı sıra ekonomik gelişmeler ve pandemi süreci tartışılıyor.

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, dövizdeki tırmanış nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşandığını söyledi, hükümetin gündeminin genel sekreterlik seçimi ve kurultay olduğunu dile getirdi.

Marketlerdeki fiyatların katlandığını ifade eden Özyiğit, tüm bunlar yaşanırken, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini dondurulmasına yönelik aldığı kararı eleştirdi.

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, hayat pahalılığı ödeneğinin yasa gücündeki kararname ile daha önce durdurulduğunu, mahkemenin de bu kararı ara emri ile durdurduğunu hatırlattı.

Özersay, hükümetin bu konuda izlediği yolun yargıdan döneceğini söyledi, “Bunu böyle yapmamak gerekirdi” dedi.

Özyiğit: “Ülke infial içerisinde”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, pandeminin olağan hızıyla devam ettiğini söyledi, vaka sayılarının 40’lı sayılara tırmandığını bu nedenle daha etkin kontrol yapılmasının şart olduğunu belirtti.

Özyiğit, hükümete “Açılırken, kontrolü elden bırakmayalım” uyarısında bulundu.

Aşılama konusunun oldukça önemli olduğuna değinen Özyiğit, Türkiye’den gelecek aşıların akıbetini sordu.

Özyiğit, güneyden gelen aşılarla sürecin hızlanması gerektiğini ifade ederek, en azından 12. sınıf öğretmenlerinin aşılanmasının önemine değindi.

Hükümet icraatlarına yönelik sendika ve sivil toplum örgütlerinin aldığı eylem- grev kararlarını Meclis kürsüsünden hatırlatan Özyiğit, ülkenin iyi yönetilmediğini, infial içerisinde olduğunu dile getirdi.

Özyiğit, dövizdeki tırmanış nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanmasına rağmen hükümetin gündeminin genel sekreterlik seçimi ve kurultay olduğunu da vurguladı.

Marketlerdeki fiyatların katlandığını ifade eden Özyiğit, tüm bunlar yaşanırken, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini dondurulmasına yönelik aldığı kararı eleştirdi.

Özyiğit, 54 maddelik öneri paketi sunduklarını ancak dikkate alınmadıklarını, hükümetin ‘ben bilirim, ben yaparım’ yaklaşımı ile hareket ettiklerini belirtti.

Özyiğit, “Türkiye’den para gelecek mi? Gelen giden, şov çok…” dedi.

Bu sırada Başbakan Ersan Saner, Özyiğit’e tepki gösterdi.

Özersay: “Hayat pahalılığına ilişkin karar yargıdan dönecek”

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, hayat pahalılığı ödeneğinin yasa gücündeki kararname ile daha önce durdurulduğunu, mahkemenin de bu kararı ara emri ile durdurduğunu hatırlattı.

Özersay, hükümetin bu konuda izlediği yolun yargıdan döneceğini söyledi, “Bunu böyle yapmamak gerekirdi” dedi.

İçerik olarak hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması kararının gerekçesini soran Özersay, alım gücünün ciddi anlamda eridiğini, Türk Lirası’nın ciddi değer kaybı yaşadığını belirtti.