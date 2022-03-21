Meclis'te bir dakikalık farkındalık yürüyüşü

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla “Prostat Kanserine Karşı Yürüyoruz” sloganıyla Meclis’te farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde bazı milletvekilleri ve Meclis personeli yürüyüş bandında bir dakikalık farkındalık yürüyüşü yaptı.

Bando eşliğinde şarkıların çalındığı etkinlikte, prostat kanseri tahlillerinin yapılması için milletvekilleri ve Meclis çalışanlarından kan örnekleri alındı.

Kocaismail: Tabu kaldığı sürece ölümler olacak

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, prostat kanserinde erken tanının önemine vurgu yaparak düzenledikleri etkinlikle farkındalık yaratmayı amaçladıklarını kaydetti.

Meme kanserinde “pembe ay”; prostat kanserinde de “mavi ay” etkinlikleriyle farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Kocaismail, meme kanserinde derneğin kurulduğu 1993 yılında yüzde 5 hastanın hayatta kaldığını, şu anda ise yüzde 95 hastanın erken tanı bilinciyle hayatta kaldığını belirtti.

Erkekler arasında bir fobi ve bir tabu olarak kalmaya devam ettiği sürece prostat kanserinin ölümlerde öne çıkmaya devam edeceğini dile getiren Kocaismail, “mavi ay” etkinliği düzenleyerek Meclis’te erkeklere temsili tetkikler yaparak sağlık bütçelerinin artırılması konusunda ses vermek istediklerini kaydetti.

“Bir hastanın tedavi ücretiyle on binlerce insanımızı tetkikten geçirebiliriz”

Bir prostat kanseri hastasının 6 kemoterapi alacak olması halinde 90 bin TL ücreti olduğunu, onun üzerindeki tetkikler ve giderlerin yüz binleri geçtiğini vurgulayan Kocaismail, “Bir PSA kiti devletimize 25 TL’ye mal olabilir. Özelde yapılacak olursa da 50 TL’ye yapılabilir. Bir hastanın tedavi ücretiyle on binlerce insanımızı tetkikten geçirebiliriz. Kitlerin alımı için sağlık bütçesine ödenek konulması ve koruma amaçlı devletin hastanelerinde ücretsiz bulanabilmesi gerekir.” dedi.