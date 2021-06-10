Meclis'te 'askeri üs' gerginliği

Meclis'te Başbakan'a hem Geçitkale Havaalanı ve askeri üs konusu, hem de 'KKTC Başkonsolosu' olarak Almanya'da görünen plaka soruldu.

CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın "Bu ülkeyi kimsenin haberi olmadan askeri üs yapıyorlar" sözleri ile Meclis'te konu gündeme geldi, gerilimli bir tartışma yaşandı.

Başbakan Ersan Saner, Geçitkale'nin askeri üs olması konusunda Türkiye'ye bir bir yetki verilmediğini, imza olmadığını söyledi.

Saner'in önce "görüşme yoktur", ardından "bir istişare vardır" sözleri dikkat çekti.

Derya'nın Türkiye'deki "Türkiye-Libya anlaşması çerçevesinde Geçitkale Havaalanı üs olacak, deniz üssü kurulacak" açıklamasını anımsatması üzerine, Başbakan Ersan Saner bu kez güneyden örnek verdi, güvenlik için bazı adımlar atıldığını söyledi, ancak Geçitkale'ye yönelik bir karar olmadığını belirtti.

"Kutlu Adalı Cinayeti"ne yönelik sorularla ilgili de Başbakan Ersan Saner, polisle istişarelerin sürdüğünü belirtti.

Başbakan Ersan Saner, lüks aracının plakasına “KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu” yazan Almanya’da yasaklı "Osmanen Germania" çetesinin yöneticilerinden olan Taner Ay’ın babası Çetin Ay'ın, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındığını açıkladı.