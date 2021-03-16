Meclis ‘Kültürel İşbirliği Protokolü’nü görüşüyor

Meclis Genel Kurulu, dün ertelenen birleşimi gerçekleştirmek üzere toplandı. KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı.

Özyiğit: “Kıbrıs Türkü’nün laik, demokratik yapısına uygun olmayan unsurlar var, oyumuz RET”

Doğuş Özokutan’ın yönetmeni olduğu kısa filmin Şili’de Oscar Adayları olduğuna işaret eden Özyiğit, Kültür Bakanı’na konuyu takip edip etmediğini sordu. İmzalanan Protokol’ün kendi Eğitim Bakanlığı döneminde başlayan bir çalışma olduğunu anımsatan Özyiğit, İlahiyat Koleji’ni devretmedikleri için TC Eğitim Bakanı ile bir türlü görüşemediklerini ama Kültür Bakanı ile defalarca temasları olduğunu da hatırlattı. Protokole son şeklini vermek için çalışırlarken Hükümet’in bozulduğunu söyleyen Özyiğit, ondan sonra görülen Protokolün de kendisini hayrete düşürdüğüne işaret etti.

Hassasiyet gösterdikleri bazı noktaların değiştiğini ve bunların kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Öztiğit, protokolle bazı uygulamaların Yunus Emre Enstitüsü’ne havale edilmesinin kabul edilemeyeceğine vurgu yaptı.

Özyiğit, bahsedilen Yunus Emre Enstitüsü’nün Suni İslam Modeli’ne uygun insan yetiştirme hedefinde bir örgüt olduğunu savundu.

İki ülkenin birbirlerinin arşivlerine girmesinin bir takım tehlikeler içerdiği görüşünü belirten Özyiğit, “Ne bizim onların arşivlerine girmemiz, ne de onların bizim arşivimize girmesi doğru değildir” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün laik, demokratik yapısına uygun olmayan unsurlar içerdiği için Protokol’e RET oyu vereceklerini açıklayan Özyiğit, uygulanmaması için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Özersay: “Kağıt üzerinde kalmamalı”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, Türkiye ile yapılan kültürel işbirliği anlaşmasının gerekli maddeleri içerdiğini, olumlu maddeler bulunduğunu ifade ederek, kültürle ilgili olumlu gördüğü maddeleri okudu.

Özersay, kültür sanat etkinlikleri alanında yaşanan sıkıntıların aşılması için anlaşmanın kağıt üzerinde kalmamasının önemine işaret ederek, anlaşma ve maddelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kültürel alanda iki devlet arasında yapılan anlaşmanın geçmişten geldiğini kaydederek, benzer hükümlerin yer aldığını işaret eden Özersay, son yapılan anlaşmada Yunus Emre Enstitüsü’ne atıfta bulunulması ve Kıbrıs Türk kültürünün nasıl tanıtılacağının açık olmamasının kritik nokta olduğunu söyledi.

“KKTC Makamları nerede yer alacak, iş birliği nasıl olacak?”

Özersay, bu tanıtımda KKTC makamlarının nerede yer alacağının, iş birliğinin nasıl olacağının önemli olduğunu ifade ederek, Dışişleri Bakanı görevini yürüttüğü dönemde yaşadığı tecrübeleri anlattı, KKTC kurumlarının devre dışı bırakılmamasının önemli olduğunu vurguladı.

Ülkede eğitim, kültür, gençliğe yönelik atılacak adımlarda devletin kurumlarının devre dışı bırakılmaması gerektiğini, takibinin denetiminin yapılmasının önemli olduğunu anlatan Özersay, “Devlet bunun neresindedir” diye sordu; “Önemli olan eğitim kültür sanat alanında ülkemiz adına yürütülecek faaliyetlerin içeriğidir, fiiliyattır, uygulamadır” dedi.

Hükümete bu konuda güvenmediklerini ifade eden Özersay, tanıtımların “bizi biz yapan temeller” çerçevesinde yapılması gerektiğini, projelerin de bakanlık tarafından denetlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Özersay, yasa tasarısına çekimser kalacaklarını sözlerine ekledi.