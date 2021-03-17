13 ay sonra onaylandı

TC ile KKTC arasında 13 Şubat 2020’de imzalanan Kültürel İşbirliği Protokolü 13 ay sonra Meclis’e geldi, muhalefetin ret oyuna rağmen oyçokluğuyla onaylandı.



“Taraflar, Osmanlı dönemi öncesi, Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemi, Kıbrıs Eğitim Tatarihinin bilimsel yollardan araştırılması adına karşılıklı ilmi toplantıların düzenlenmesi ve uzmanlar tarafından bilimsel yayınlarım hazırlanıp basılması için girişimde bulunacaklar.”



PROTOKOLDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR: Yunus Emre Enstitüsü ‘çocuklara yönelik festival ve uluslararası sanat bienali’ düzenleyecek.

Kıbrıs Türk kültürünün üçüncü ülkelerde tanıtımı konusunda Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışı teşkilatının bulunduğu ülkelerde işbirliği yapacak.

Osmanlı dönemi öncesi, Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Kıbrıs Eğitim Tarihi araştırılacak.

Bu konuda karşılıklı ‘ilmi’ toplantılar düzenlenecek.

Protokol kapsamında görev yapacak heyetlere gerekli inceleme ve araştırma hakkı tanınacak.

Kültür Dairesi ve Kütüphane personeli için özel eğitim programları düzenlenecek, personel ‘nitelik’ olarak geliştirilecek.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye ve üçüncü ülkelerde yapılacak sanat ve kültür etkinliklerine ‘imkanlar’ çerçevesinde Kıbrıslı Türk sanatçıların katılması yönünde çaba gösterilecek.

Ayşe GÜLER



TC ile KKTC arasında 13 Şubat 2020’de imzalanan Kültürel İşbirliği Protokolü 13 ay sonra Meclis’e geldi, muhalefetin ret oyuna rağmen oyçokluğuyla onaylandı.

Dönemin Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un imza koyduğu 18 maddelik protokolde dikkat çeken detaylar madde madde sıralandı.

Protokole göre; Yunus Emre Enstitüsü ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı gibi ilgili kurumların işbirliği ile ‘çocuklara yönelik festival ve uluslararası sanat bienali’ düzenleyecek.

Kıbrıs Türk kültürünün üçüncü ülkelerde tanıtımı konusunda Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışı teşkilatının bulunduğu ülkelerde işbirliği yapacak.

Protokole göre; Osmanlı dönemi öncesi, Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Kıbrıs Eğitim Tarihinin bilimsel yollardan araştırılması adına karşılıklı ‘ilmi’ toplantılar düzenlenecek olması da dikkat çeken maddeler arasında.

Bununla birlikte; heyetlere gerekli inceleme ve araştırma hakkı da tanınacak.

İlgili maddeye göre; ‘hem KKTC hem de TC’de bulunan kültür ve sanat yapılarının tasarım, yapım ve işletilmesi aşamalarında elde edilen bilgi birikimi ve tecrübenin diğer tarafa aktarımı için gerekli çabayı gösterecek.’



Protokolde her iki ülkede gerçekleşecek tüm kültür ve sanat etkinliklerine mümkün olduğu ölçüde destek verilmesi, etkinliklere davet, sanatçılar arasında işbirliği ve eserlerin karşılıklı olarak iki ülke halkıyla buluşturulması da yer alıyor.

Personel ‘nitelik’ olarak geliştirilecek



Öte yandan protokolün 12. maddesinde; personelin ‘nitelik’ olarak geliştirileceği belirtiliyor.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ve Kütüphane personeli için özel eğitim programları düzenleyeceği protokolde yer alıyor.

Protokole göre; bu alanda hizmet veren personelin ‘nitelik’ olarak geliştirilecek, yeni uygulama ve teknolojik ilerleme hakkında bilgilendirme yapılacak.

Her iki bakanlık arasında eğitim çalışması düzenleneceği de ifade ediliyor.

‘İmkanlar’ çerçevesinde Kıbrıslı Türk sanatçılara destek…

Protokole göre; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye ve üçüncü ülkelerde yapılacak sanat ve kültür etkinliklerine ‘imkanlar’ çerçevesinde Kıbrıslı Türk sanatçıların katılması yönünde çaba gösterilecek.

‘Strateji’ belgesi…

Bununla birlikte; tarafların somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, kültür turizmine yönelik geliştirilmesi amacıyla strateji belgesi ortaya çıkaracağı da protokolde yer alıyor.

Bu adımla ilgili ortak çalışma grupları oluşturulacağı ifade ediliyor.

Telif hakları…

Protokolün 13. maddesi ‘telif’ hakları arasında işbirliğini öngörüyor.

Buna göre; ortak eğitim faaliyetleri ve işbirliği çalışmalarının yürütüleceği kaydediliyor.