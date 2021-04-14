'Meclis Komite'sinde temaslı' gerginliği

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ‘temaslı’ olmasına rağmen, kamuda hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına ilişkin kararnamenin görüşüleceği Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına katılmak istedi.

Kamuda örgütlü sendikalar bu duruma tepki gösterdi, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bilgi vererek, toplantıyı terk etti.

YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, muhalefetin destek vermemesi üzerine UBP kanadından Yasemi Öztürk’ün temaslı olmasına rağmen toplantıya katıldığını, bu durumunu engellediklerini söyledi.

Bengihan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bilgi verdiklerini de dile getirerek, toplantıdan ayrıldıklarını söyledi.

Sendikalardan Meclis önünde ortak açıklama:

“Sağlık Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunacağız”

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün ‘temaslı’ olmasına rağmen, kamuda hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına ilişkin kararnamenin görüşüleceği Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına çağrılmasına tepki gösteren sendikalar, Meclis’te greve gittiklerini açıkladı.

Sendikalar, Meclis önünde yaptığı ortak açıklamada toplumun sağlığının riske atıldığı için Sağlık Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Açıklamada il sözü alan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün ‘temaslı’ olmasına rağmen zorla toplantıya getirilmesini eleştirerek, “Bu bir ekmek kavgası mücadelesidir. Gasp edercesine dört aylığına durdurduğunuz bu hayat pahalılığının hayata geçmesi için yapılan bir adımdır, bu kabul edilemez” dedi.

Meclis Başkanı’ndan bugün saat 15’te görüşmek için randevu talebinde bulunduklarını anlatan Atan, durumla ilgili gelişmeleri paylaşacaklarını kaydetti.

Atan, toplumun sağlığının riske atıldığı için Sağlık Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

“Kural koyup, uymuyorlar”

Sırf kamuda hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına ilişkin komitede nisabın sağlanması için toplum sağlığını riske atıldığını kaydeden Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise “Kuralları koyanlar kurallara uymuyor. Kendi başlarına bir yere gidemeyecekler, bu şekilde bizi yönetemiyorlar, bir an önce istifalarını versinler” dedi.