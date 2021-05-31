Meclis ikinci denemede toplandı

Meclis’in bugün saat 10:00’da açılması gereken birleşimi için, 13:00 sıralarında nisap yoklaması yapıldı. Muhalefetin katılmadığı nisap yoklamasında, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti Milletvekilleri Meclis’in açılması için yeter sayıya ulaşamadı.

Meclis Genel Kurulu verilen 10 dakikalık aranın ardından, ikinci girişiminde toplandı. Birleşime, kısa bir süre önce dizinden bir operasyon geçiren Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in de koltuk değnekleri ile katıldığı dikkat çekti. Muhalefet, nisabın sağlanmasının ardından Birleşime katıldı. Toplantının gündeminde Hayat Pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle durdurulmasına ilişkin Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi var.