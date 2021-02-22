Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu uzun bir aranın ardından bugün 11:40 sıralarında toplandı.

Meclis’in saat 10:00 başlaması gereken bugünkü oturumu, 11:40'da başladı.

Genel Kurul, Başbakanlığın Ekonomi, Malite Bütçe ve Plan Komite gündeminde bulunan, Hertlü Maaşi Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılan Olan Kesintiler Hakkın Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkereyi onayladı.

Genel kurulun gündeminde ayrıca, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

Meclis son toplantısını 28 Ocak’ta yaparak 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onaylamış ve ardından yapılması gereken toplantılar, devam eden coronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemler uyarınca Danışma Kurulu kararıyla ertelenmişti.

Kabine değişikliği Meclis'in bilgisine getirildi

Ali Pilli'nin Sağlık Bakanlığı görevine son verildiği ve yerine Ünal Üstel'in atandığı, ayrıca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na da Resmiye Canaltay'ın getirildiği Meclis'in bilgisine getirildi.