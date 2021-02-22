Pilli’den Saner’e: Kabine’de uyuduğumu mu söylediniz?
Pilli, Başbakan’a, “Siz bir televizyon kanalında çıkıp benim Kabine’de uyuduğumu mu söylediniz” diye sordu.
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Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Dr. Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu’na teşekkür etti. Başbakan’a, “Siz bir televizyon kanalında çıkıp benim Kabine’de uyuduğumu mu söylediniz” diye sordu.
Pilli, bu sorunun yanıtını almak istediğini de söyledi.
Başbakan Ersan Saner’in soruyu yanıtsız bırakması üzerine Genel Kurul’da tartışma yaşandı.
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