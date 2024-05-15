Maviş: “Okulların kapasitelerinin geliştirilmesi noktasında belediyeler öncü rol oynuyor”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa'da olan yoğun talep karşısında yeni dönemde neler yapılacağına ilişkin Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile bir araya geldi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa Müdürü Selim Özmenek ve Gönyeli-Yenikent Muhtarı Melek Arabacıoğlu da katıldı.

Maviş, “Okulların en yakın dostunun belediyeler olduğunu belirterek, birçok noktada okulların ihtiyaçlarını belediyelerin karşıladığının bir gerçek olduğunu ve bu noktada eğitimde daha fazla söz sahibi olmaları gerektiğini belirtti.

Maviş, okulların kapasitelerinin geliştirilmesi, eğitimin niteliğinin artırılması noktasında belediyelerin öncü rol oynadığını belirterek, bazı okulların nüfus yoğunluğu yaşadığını, yoğunluk olan bölgelerdeki belediyelere de ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi.

Maviş, ziyaretlerin temel amacının nüfus yoğunluğu olan okullara standart getirebilmek ve özel okullardan kamu okullarına dönüş yapabilecek öğrencilerin kabulü için ortak çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Maviş, özelden devlete dönecek her çocuğun ikametgâh bölgesi dahilinde okullara yerleştirilmesi hedefinde olduklarını belirterek, bu konuda gerekli yatırımların yapılması noktasında diyalog süreci başlattıklarını ifade etti.

Maviş, görüşme esnasında sendikanın hazırlamış olduğu “Öğleden Sonra İki Gün Eğitimin Değerlendirmesi, İhtiyaç Analizi ve İyi Örnekler” ile “Anket: Eğitim Bakanlığının Öğretmenlik Mesleğine ve Öğretmen Haklarına Karşı Tutumu” isimli çalışmalarını da Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na sundu.