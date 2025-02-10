Maviş: “Bağımsız denetim mekanizmalarını devreye sokacak yasal düzenlemeler hayata geçirilsin”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, "Kamu görevlilerinin, etik ihlallerde bulunduğunda ya da toplumun güvenini sarsan eylemler gerçekleştirdiğinde sorumluluk alarak istifa etmemesi durumunda, bağımsız denetim mekanizmalarını devreye sokacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi” önerisinde bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, yazılı açıklama yaparak, “Birçok ülkede kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullandıklarında veya topluma karşı güven sarsıcı bir eylemde bulunduklarında istifa etmeyi bir erdem olarak gördüklerini” belirterek, “bu anlayışın, halkın devlete olan güvenini korumak ve hesap verebilirliği sağlamak açısından hayati önem taşıdığını” ifade etti.

Maviş, açıklamasında, “dünya genelinde, siyasi ve idari yetkililerin en küçük etik ihlallerde bile kamuoyuna hesap verdiğini ve sorumluluk alarak istifa ettiğini gösterdiğini” söylediği bazı örnekler de paylaştı.

“Etik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kültürü neden bizde yok?” diye soran Maviş, “Adayı sarsan yolsuzluklar, rüşvet skandalları, sahte diplomalar, çalıntı araçlar, vergi kaçakçılığı, torpil, ihale yolsuzlukları, insan ticareti, teşvik primi usulsüzlükleri, seçimlere müdahale… Bunların hiçbiri bir istifaya neden oldu mu? Hayır.” dedi.

“Toplumsal denetimin ve ahlaki sorumluluğun olmadığı yerde çürüme kaçınılmazdır” diyen Maviş, ancak sivil toplumun sorumluluk almasını önemsediklerini belirtti. Maviş, “EL-SEN’in KIB-TEK’teki sayaç ihalesini mali polise şikayet etmesi, K.T. Futbol Federasyonu’nun futboldaki şike iddialarını araştırmak için hızlı hareket etmesi, öğretmen sendikalarının laik yaşam, nitelikli ve bilimsel eğitim için mücadele etmesi, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin yaşanan usulsüzlükleri mahkemeye taşıması, toplumun uluslararası hukukun bir parçası olmak için yeniden birleşmeyi önemsemesinin" umut verici tepkiler olduğunu kaydetti.

“Yasayı yapanlara bir önerimiz var” diyen Maviş, “Kamu görevlileri etik ihlallerde bulunduğunda ya da toplumun güvenini sarsan eylemler gerçekleştirdiğinde sorumluluk alarak istifa etmiyorsa, ABD’deki ‘Hatch Act’ ve ‘Office of Government Ethics’ ya da İngiltere’deki ‘Ministerial Code’ gibi bağımsız denetim mekanizmalarını devreye sokacak yasal düzenlemeleri hayata geçirin.” dedi.