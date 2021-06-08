“Marifet, pandemiyle mücadeleyi başarmak”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, geçiş noktalarının açılmasının ‘büyük bir başarı’ olarak sunulmaya çalışıldığını söyledi, turistlerin kuzey veya güneye geçiş koşullarının farklı olmasını eleştirdi.

Erhürman, barikatlar açık olduğuna göre, bir taraftaki bulaşın yayılmasının diğer tarafı da etkileyeceğini vurguladı, “Marifet zaten açılması gereken kapıları geciktirerek açmak değil, baştan beri yapılması gereken işi, pandemiyle mücadeleyi tüm adada koordineli bir biçimde yürütmeyi hiç olmazsa bundan sonrasında başarmak” dedi. “Güney için riskli olan neyse kuzey için de riskli olan o” diyen Erhürman, “İki Toplumlu Teknik Komite bunun için var” şeklinde konuştu.

Erhürman, hükümete “Turizmi, esnafı iddia ettiğiniz kadar düşünüyorsanız yapmanız gereken bu. Yönetmeye niyetiniz varsa tabii” şeklinde eleştiri de yöneltti.

Erhürman’ın sosyal medya açıklaması şöyle: Geçiş kapılarının açılması büyük bir başarı olarak sunulmaya çalışılıyor. Ama güneye gelen X turistin güneye giriş koşullarıyla, aynı kişinin kuzeye geçiş koşulları farklı. Oysa kapılar açık olduğuna göre bir tarafta bulaşın yayılması diğer tarafı da etkileyecek demektir.

Marifet zaten açılması gereken kapıları geciktirerek açmak değil, baştan beri yapılması gereken işi, pandemiyle mücadeleyi tüm adada koordineli bir biçimde yürütmeyi hiç olmazsa bundan sonrasında başarmak. Güney için riskli olan neyse kuzey için de riskli olan o. İki Toplumlu Teknik Komite bunun için var. Turizmi, esnafı iddia ettiğiniz kadar düşünüyorsanız yapmanız gereken bu. Yönetmeye niyetiniz varsa tabii!!!