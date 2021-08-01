Mallıdağ - Arıdamı köyleri arasındaki yangın kontrol altında

Mallıdağ-Arıdamı köyleri arasında öğlen saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, yangının yer yer devam ettiğini ancak kontrol altında tutulduğunu açıkladı.

Yangının ilk çıktığı saatlerde, Geçitkale Belediyesi yangınla ilgili vatandaştan yardım çağrısı talep etmiş, bölgeye çok sayıda itfaiye ve traktör sevk edilmişti.

Polis olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yangın

Bugün saat 13.00 sıralarında, Arıdamı köyünün batı kısmındaki arazide başlayan yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 60 dönümlük makilik alan ve 10 dönüm anız yandı. Yangına, polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, Geçitkale Belediyesine ait su tankerleri, bölge halkı ve traktörler ile müdahale ediliyor. Yangının çevre emniyeti alınmış olup, bazı noktalarda kontrollü bir şekilde yanmalar devam ediyor. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor."

Fotoğraf: Sosyal Medya - Mustafa Gürkan

Geçitkale - Mallıdağ arasında korkutan yangın