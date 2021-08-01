Geçitkale - Mallıdağ arasında korkutan yangın

Geçitkale - Mallıdağ arasında bu sabah çıkan yangında 50 adet selvi ile yabani zeytin ağaçları ve bir evde bulunan çocuk oyun evi yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan elde edilen bilgiye göre, Geçitkale - Mallıdağ arasında bu sabah saat 05.00'te yaklaşık sekiz dönümlük arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, 50 adet selvi ile yabani zeytin ağaçları ve bir evde bulunan çocuk oyun evi yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.