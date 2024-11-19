Mağusa’daki uyuşturucu olayıyla ilişkili bir tutuklama daha…

Mağusa’da 10 Kasım’da F.K.(K-23)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Polis Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şeklinde iki adet banknot ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.M.(E-29)’nin İskele’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet sigara bulunarak emare olarak alınarak bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olan R.M.Ö.(E-24) tutuklanmıştı.

F.K.(K-23), S.M (E-29) ile olayla bağlantılı R.M.Ö’nun (E-24) tutuklanmasının ardından yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin bir tutuklama daha olduğu bildirildi.

Polis açıklamasında, soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı tespit edilen ve aranan E.K’nin (K-29) de tutuklandığı açıklandı.

Glapsides Plajı bölgesinde izinsiz beton döken şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da B.K’nin (E-30) dün 10.00 sıralarında Glapsides plajı bölgesinde işlettiği işyerinin bahçesine izinsiz beton dökerek Sahilleri Koruma Yasası'na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

Girne’de üç işletme sahibine yasal işlem…

Girne bölgesinde bir restoranın yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu ve müzik yayın izni olmadığı halde ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Öte yandan, başka bir eğlence mekânının işletme kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu ve müzik yayın izni olmadığı halde ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptığı bildirildi.

Polis açıklamasında, başka bir eğlence mekânın ise işletme kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Bahse konu eğlence mekânı işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ikamet izinsiz 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.