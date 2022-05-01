Mağusa'da uyuşturucu: 1 tutuklu
Mağusa’da rahatsızlanarak hastaneye götürülen 56 yaşındaki P.J.E.’nin uyuşturucu madde kullandığından şüphe edilmesi üzerine evinde yapılan aramada, 300 miligram uyuşturucu ve kaşık, pipo, enjektör ve naylon parçası bulundu.
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Mağusa’da rahatsızlanarak hastaneye götürülen 56 yaşındaki P.J.E.’nin (E) uyuşturucu madde kullandığından şüphe edilmesi üzerine evinde yapılan aramada, 300 miligram uyuşturucu ve uyuşturucu kalıntısı tespit edilen kaşık, pipo, enjektör ve naylon parçası bulundu.
Söz konusu şahıs hastanede yapılan tedavisinin ardından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
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