Mağusa'da uyuşturucu: 1 tutuklu

Mağusa’da rahatsızlanarak hastaneye götürülen 56 yaşındaki P.J.E.’nin (E) uyuşturucu madde kullandığından şüphe edilmesi üzerine evinde yapılan aramada, 300 miligram uyuşturucu ve uyuşturucu kalıntısı tespit edilen kaşık, pipo, enjektör ve naylon parçası bulundu.

Söz konusu şahıs hastanede yapılan tedavisinin ardından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.