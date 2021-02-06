Mağusa'da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 1 tutuklu

Mağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 31 yaşındaki erkek bir şahsın “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan” tutuklandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, dün 18.20-18.40 saatleri arasında, Mağusa’da, İ.G.(E-31), kalmakta olduğu ikametgâhta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve yaklaşık 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı bildirildi.