Mağusa’da iki grup arasında çıkan tartışma sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı; 3 kişi tutuklandı

Mağusa’da önceki gün iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası meydana gelen olayla ilgili üç erkek şahıs, “katle teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan” tutuklandı. Olayda ikisi ağır olmak üzere dört kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, önceki gün, saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Remzi Göğüs Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesi içerisinde, iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası meydana gelen katle teşebbüs, ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma olayı sonucunda, Dangkgog Amobi (E-27), Augustine Johnbull Ehilene E-28), Chukwudalu Chiemelie Amobi (E-31) ve Dabeluchukwu Kelvin Amobi (E-28) vücutlarının muhtelif yerlerinden yaralandı.

Olayda, hafif şekilde yaralanan Augustine Johnbull Ehilene ve Chukwudalu Chiemelie Amobi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olayda ağır yaralanan Dabeluchukwu Kelvin Amobi Gazimağusa Devlet Hastanesinde cerrahi serviste, Dangkgog Amobi ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.P.E.A.(E-29), C.C.O.(E-27) ve M.C.E.(E-36) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, dün, zanlı S.P.E.A.’nın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta, mahkeme emri ile yapılan aramada; yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.