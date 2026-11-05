Mağusa Limanı’nda 4 adet tabanca tespit edildi

Mağusa Limanı’nda, kullanımındaki tırda 9 mm çapında 4 adet tabanca ve tabancalara ait şarjörler bulunan A.J. ve tır aracın sahibi M.A.A.(E-65) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Rıhtım Kapanı Operasyonu” kapsamında, bugün saat 16.30’da tır araçta yapılan aramada, gizlenmiş şekilde bulunan silahlar ve şarjörler emare olarak alındı.