DAÜ, Türk Dünyası Diyalog Forumu’nda yer aldı
DAÜ’nün Türk Dünyası Diyalog Forumu’nda yer aldığı bildirildi.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen Türk Dünyası Diyalog Forumu’nda yer aldı.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ “Orta Koridordan Ortak Üretim Ekosistemine: Türk Dünyasında Ekonomi Modeli” başlıklı panelde temsil edildi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı ve eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başlayan panelin moderatörlüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca üstlendi.
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